Qui Ticket! Debiti per 150 milioni Dalla gara Consip all’inchiesta | 100mila lavoratori

(Di lunedì 23 luglio 2018)con le banche per circa 150, lo stop imposto daai ticket restaurant della Qui!Group di Gregorio Fogliani, molto diffusi soprattutto tra i dipendenti pubblici, e un’inchiesta apertaProcura di Genova che sulla società indaga già da mesi. Quella che era partita come una verifica fiscale ha portato a scoprire una marea di decreti ingiuntivi da parte dei creditori. Il vaso di Pandora è stato aperto e ne sono usciti fuori gli esercenti che, stanchi di non essere rimborsati dal gruppo genovese, hanno iniziato con sempre più frequenza a chiudere le porte aipubblici che si presentavano in bar, ristoranti e tavole calde durante la pausa pranzo con tanto di ticket in mano. Negli ultimi mesi spenderli è diventato quasi impossibile. Sulla carta hanno un valore, ma nella pratica sono diventati carta straccia. Cosa accadrà ora? Sindacati e associazioni di ...