Qui group travolta dai debiti | bar e ristoranti non accettano più i buoni pasto | Consip

Qui! Group - 150 milioni di debiti. Ma per la Banca d’Italia può emettere le carte di credito : Bankitalia ha nuovamente autorizzato Qui! Group a emettere carte di credito prepagate lo scorso 16 luglio, dopo una sospensione di quasi due anni e dopo la rottura della convenzione con Consip, comunicata lo scorso 13 luglio e motivata con il «reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali». ...

Buoni pasto - la Consip scarica Qui! group : risolta la convenzione : MILANO - La Consip, centrale pubblica degli acquisti, ha risolto la convenzione che lega molte amministrazioni pubbliche ai Buoni pato società Qui!. Il provvedimento era nell'aria dopo le difficoltà ...

Buoni pasto - Consip risolve il contratto con Qui! Group. «Gravi inadempienze» : Roma - I Buoni pasto della società genovese Qui! Group non finiranno nelle tasche dei dipendenti pubblici. Consip ha deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e nel Lazio.

Perchè non si accettano più i buoni pasto QuiGroup? : In una nota resa pubblica infatti la Consip , società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha precisato che le convenzioni dei " buoni pasto " sono stipulate da Consip per ...

Groupon è in difficoltà e cerca acQuirenti : le due soluzioni possibili : Dopo 10 anni di attività come azienda indipendente, potrebbe chiudersi un ciclo. Groupon, la nota impresa di ecommerce basata sull'offerta di sconti e buoni da parte di negozi e servizi, sta cercando ...

Groupon alla ricerca di un acQuirente - titolo in evidenza : +5,6% a Wall Street per Groupon che sale a 4,6 dollari. Il titolo GRPN nel corso della seduta si è spinto fino a 4,96 dollari, +13,7%, in scia dell'indiscrezione, riportata da Recode, secondo cui la ...

“World Oceans Day” : da GRT Group la tecnologia Plastic-to-fuel per ridurre l’inQuinamento e dare valore alla plastica non riciclabile : Secondo la Commissione europea ogni anno in Europa si generano ben 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata. In Italia, in particolare, le materie plastiche rappresentano, secondo l’ultima rilevazione di Legambiente, l’84% dei rifiuti sulle spiagge, con evidenti danni in termini di inquinamento, visto che nel 2017 sono stati calcolati 670 rifiuti ogni 100 metri di battigia. Negli ...

EQuita Group raddoppia l'utile nel trimestre : Teleborsa, - I risultati del 1° trimestre 2018 di Equità Group mostrano una significativa progressione rispetto ai dati del 2017, principalmente per l'elevata performance dell'area Investment Banking ...