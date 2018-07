Questioni di famiglia scaldano Squadra Speciale Cobra 11 tra rapimenti e matrimoni

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Questioni di famiglia scaldano #SquadraSpecialeCobra 11 tra rapimenti e matrimoni: anticipazioni 30 luglio - luciana_silvi63 : RT @OptiMagazine: Questioni di famiglia scaldano #SquadraSpecialeCobra 11 tra rapimenti e matrimoni: anticipazioni 30 luglio - OptiMagazine : Questioni di famiglia scaldano #SquadraSpecialeCobra 11 tra rapimenti e matrimoni: anticipazioni 30 luglio… - beltrauno : RT @EnteOspedaliero: LA CIFRA: 5'115 È il numero di collaboratori dell'EOC a fine 2017. Il 67% sono donne, il 33% uomini. La sensibilità de… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) A pochi mesi di distanza, quelli che in patria sono gli episodi della 42esima stagione di11, sbarcano su Rai2 a cominciare dai primi due in onda proprio oggi, lunedì 23 luglio alle 21.25, su Rai2. Semir e Paul sono chiamati a risolvere nuovi casi trada celebrare e corse contro il tempo che li riguarderà davvero da vicino, cosa vedremo in questa prima serata all'insegna dell'adrenalina?Nel primo di11 dal titolo "Operazione Eden", Semir e Andrea sono pronti a sposarsi, ma durante la festa del giorno prima sarà il padre della sposa, Hubert, ad essere protagonista o quasi. L' ex diplomatico della DDR viene rapito ma, nonostante tutto sembri andare per il meglio, tocca poi a Semir e Paul sventare il piano, liberare l'uomo e sventare un possibile golpe socialista organizzato da un ex colonnello della DDR. I due torneranno in tempo ...