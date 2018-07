huffingtonpost

: Quelle lacrime di Molinari che 'sbloccano' il pianto strozzato di Costantino Rocca - HuffPostItalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Francescoaveva appena 12 anni quando, nel 1995,Rocca sfiorava l'impresa più grande della sua carriera: vincere The Open. Lo vide compiere sull'Old Course di St. Andrews, in Scozia, uno dei colpi più iconici del torneo di golf più antico e prestigioso del mondo: alla buca 18 dell'ultimo giro, Rocca imbucò un birdie da 18 metri, attraversando la "Valle dei peccati" e mandando il già festeggiante John Daly al playoff. Non solo il putt, ma soprattutto l'esultanza di Rocca entrarono di diritto nei best golf moments.cadde sulle ginocchia, alzò le braccia al cielo prima di stramazzare sulla secca erba di St. Andrews in un'esplosione di gioia,, pugni increduli sul green. Ma nel golf non tutte le storie diventano favole e quel saliscendi di 60 piedi fu "cancellato" (ma solo nel risultato) dalla vittoria allo ...