Quattro cose da conoscere per parlare di Marchionne sapendo cos' ha fatto per Fiat

Quattro cose da sapere sull’Amazon Prime Day per non perdere nessuna offerta : Cosa ci sarà all'Amazon Prime Day 2018? Come funziona e quali prodotti saranno in offerta ? Ecco Quattro cose da sapere sull'evento annuale dedicato dalla piattaforma di e-commerce ai suoi abbonati Prime , in programma il 16 e 17 luglio prossimi: iscrizione, tipi di sconti, promozioni in preparazione e giornaliere.Continua a leggere

Cosenza - approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i lavori manutentivi allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” suddivisi in Quattro lotti : Cosenza – È stato deliberato oggi dalla Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 per lavori e oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di ...