Proteggere le pitture ad olio contemporanee dall’usura del tempo? La chimica può darci

(Di lunedì 23 luglio 2018) Patine superficiali che offuscano lo splendore originario dei colori, efflorescenze, una imprevedibile sensibilità all’acqua e ai solventi in generale,che colano anche dopo tanti anni che i quadri sono stati completati. C’è tutta una casistica di problemi di conservazione che riguardano i dipinti del XX e XXI secolo e che sono nettamente diversi da quelli delle opere realizzate nei secoli precedenti. A identificarli e a scoprire cause e soluzioni ci ha pensato il progetto europeo CMOP-Cleaning of modern oil paints appena giunto a conclusione, coordinato dall’Università di Amsterdam e al quale hanno partecipato il dipartimento diIndustriale dell’Università di Pisa, l’Agenzia Olandese per i Beni Bulturali, la Tate di Londra, l’Istituto d’Arte Courtauld e il Getty Conservation Institute di Los Angeles. Le opere d’arte studiate, tra cui ad esempio la ...