“Priva di ogni tipo di talento” | Paola Ferrari stronca le virtù di Belen | la sottile

sportfair

: @cicoriaalfernet Quando una sanguisuga si attacca ad un corpo, essa lo priva di ogni sua forza vitale. Così si fa f… - L_impro : @cicoriaalfernet Quando una sanguisuga si attacca ad un corpo, essa lo priva di ogni sua forza vitale. Così si fa f… - DMN_fantascienz : Tra cinque secondi mi autodistruggerò. Addio miei creatori, vi auguro una vita serena” disse una voce metallica, pr… - infoitcultura : Paola Ferrari e quella nuova stoccata a Belen Rodriguez: “Pur essendo priva di ogni goccia di talento ha avuto succ… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)controRodriguez, la giornalista Rai ci va giù pesante nell’attacco alla modella argentina più popolare d’Italia, giornalista Rai nota anche per i suoi attacchi a Diletta Leotta ed a altre donne del mondo dello spettacolo, parla diRodriguez. La, ospite nel nuovo programma diPerego “Non Disturbare”, non si è risparmiata nei suoi commenti verso la modella argentina più famosa d’Italia. La giornalista sportiva ha affermato: “bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questoassolutamente priva digoccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava. Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria”. Un attacco frontale quello di ...