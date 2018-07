Prezzi del petrolio in rialzo su attriti USA-Iran

Mercedes Night Edition : il lato dark della sportività [FOTO e Prezzi] : La nuova serie speciale Night Edition rappresenta la massima espressione di sportività e stile individuale Mercedes presenta la Night Edition, una nuova serie speciale dedicata a CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLC. Una personalizzazione esclusiva, che sottolinea il carattere delle quattro Stelle di Stoccarda e offre un elevato vantaggio cliente, che arriva fino all’85% rispetto al valore delle dotazioni. CLA, CLA Shooting Brake, GLA sono ...

Ssangyong Tivoli Seoul - omaggio alla storia del Costruttore coreano [FOTO e Prezzi] : Dopo la Black Edition arriva una versione celebrativa del Paese di origine battezzata Ssangyong Tivoli Seoul Nuovo look e allestimenti personalizzati per Tivoli K Collection Seoul che si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa ...

Sconti d’estate in casa Honor : prodotti e Prezzi della Summer Week : Giornate di grandi Sconti in casa Honor, vista l'inaugurazione della Summer Week, che prenderà il via dal 23 al 27 luglio, presso lo store ufficiale del brand cinese. Il prezzo più interessante riguarda probabilmente Honor 10, nella variante da 128GB: chi si registrerà su HiHonor nel periodo compreso tra il 18 ed il 27 luglio avrà diritto ad un ulteriore decurtazione del prezzo di listino, pari a 30 euro. Questo significa che riuscirete a ...

Amazon Prime Day 2018 : Flop e delusione. Sconti con Prezzi gonfiati pochi giorni prima : L’Amazon Prime Day 2018 del 16 e 17 luglio secondo molti sarebbe stato un Flop clamoroso e complice, offerte non da urlo e Prezzi gonfiati pochi giorni prima, le offerte hot erano davvero poche Prime Day 2018 un mezzo fallimento. Poche offerte e Prezzi aumentati Meno di 24 ore fa si è concluso il Prime […]

Regno Unito - rallenta la crescita dei Prezzi delle case : Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro a giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel ...

iPhone 9 - slitta l'uscita del nuovo melafonino? - Rumors su caratteristiche - Prezzi e data uscita dei nuovi modelli 2018 : iPhone 9, slitta l'uscita del nuovo melafonino? iPhone 9, slitta l'uscita del nuovo melafonino? - Rumors su caratteristiche, prezzi e data uscita dei nuovi modelli 2018 Come sappiamo ormai da diverse ...

Prezzi poco chiari e condizioni opache : stretta dell’Europa su Airbnb : Prezzi e condizioni del servizio più trasparenti. Lo chiedono ad Airbnb, il colosso dell’ospitalità in casa, la Commissione europea e le autorità di difesa dei consumatori. Per Bruxelles, il modo in cui Airbnb presenta i Prezzi e le clausole del servizio non sono conformi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, alla direttiva sulle clausole contrattuali abusive, e al regolamento sulla competenza giurisdizionale in materia civile ...

Prezzi delle case in calo - si salvano le grandi città : I Prezzi delle case in Italia salgono solo nelle grandi città. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale nel primo semestre del 2018, infatti, a livello nazionale i Prezzi delle case sono calati dello 0,4% rispetto a dicembre 2017. Perdono soprattutto i piccoli centri, che fanno segnare un -0,8%, compensati solo in parte dalla ripresa ormai consolidata che si può osservare nelle grandi città (+0,4%): «Nelle principali ...

Effetto dazi - La Tesla alza i Prezzi del 20% in Cina : La Tesla è il primo costruttore ad aver incrementato i prezzi delle proprie automobili in Cina a seguito dell'imposizione dei nuovi dazi d'importazione. I listini delle elettriche di Elon Musk hanno infatti subito un rialzo del 20% che andrà a coprire le nuove tariffe doganali introdotte dal Paese asiatico sui beni importati dagli Stati Uniti come risposta ai dazi appena introdotti dal governo Trump.Rincari a doppia cifra. La guerra dei dazi tra ...

Gatto norvegese delle foreste : carattere e Prezzi : Gatto norvegese delle foreste, difficile immaginarselo nei nostri salotti, eppure questo felino ci stupirà conquistandoci e dimostrandosi un ottimo animale da compagnia. Molto più mattacchione e malleabile di altre razze in apparenza più”vicine” al nostro stile di vita, in verità piuttosto difficile da approcciare. Leggete, per credere. (altro…) The post Gatto norvegese delle foreste: carattere e prezzi appeared first on ...

Immobiliare - nel primo trimestre calano i Prezzi delle abitazioni : Teleborsa, - Nel primo trimestre l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie , sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e ...

Il mattone non si riprende : Prezzi delle case - continua la striscia negativa : MILANO - Cala il prezzo delle case nel primo trimestre dell'anno, ampliando quella flessione che si era già mostrata nel 2017 e che aveva in poco tempo offuscato la flebile ripresa del mattone del ...