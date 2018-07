Prete aggredito a Forpughi da tunisini | anche il paese vicino Perugia è una bufala

optimaitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ma davvero unè statodaa Porfughi () dopo essere stati accolti? Si tratta forse dell'ennesima notizia virale nella sua piena diffusione social (in particolare su Facebook), con annessa foto del presunto sacerdote pestato da stranieri ben poco riconoscenti? Senz'altro oggi dobbiamo analizzare una fake news di quelle costruite ad arte che di vero non hanno nulla, a partire addirittura dal nome del comune in cui si sarebbe svolta la finta tragedia.Non esiste alcuna Porfughi in provincia di, non c'è alcuna ombra di dubbio e questo perché il luogo in questione non esiste in Umbria così come in nessuna parte d'Italia. A veder bene, i promotori dellanon si sono netroppo sforzati per inventarsi la località teatro del finto episodio e questo perché proprio Porfughi, altro non è che l'anagramma di "Profughi". Una ...