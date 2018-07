Presidi | al via il concorsone | 35mila candidati per 2 425 posti

Scuola - via libera ai movimenti dei Presidi nella Campania Ecco tutti gli spostamenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal ...

Sciopero dei trasporti - Presidio ai varchi portuali. Ma la viabilità regge | : Lavori di Rfi per la realizzazione della nuova linea del Terzo valico. Presidi dei camionisti da Sampierdarena a Voltri

Miccoli (PD) : Mantenere aperto Presidio Via Frantoio : Roma – Marco Miccoli, membro della direzione nazionale del Partito democratico, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il 30 giugno scadrà l’accordo tra Croce Rossa e Comune di Roma. Accordo che consente il mantenimento del presidio umanitario di via del Frantoio, in IV Municipio”. “Il centro di accoglienza per rifugiati, ricordiamo, fu oggetto degli attacchi da parte di squadracce fasciste lo scorso anno. ...

Fiumicino : incidente mortale in Via della Scafa - strada Presidiata da telecamere : Fiumicino: è deceduta sul colpo una donna di 71 anni che nella mattinata di oggi è stata investita in via della Scafa, mentre stava attraversando la strada. Tempestivo l'intervento dei soccorsi, che, stando alle prime ricostruzioni dei fatti proposte dai principali media locali, sarebbero stati chiamati proprio dall'uomo alla guida dell'autovettura che ha investito la donna. Quest'ultimo, dopo essersi fermato per tentare di prestare i primi ...

Esuberi nel gruppo Malacalza - Presidio dei lavoratori in via XXV aprile : Tags: banca carige blocco traffico centro cronaca genova gruppo Malacalza licenziamenti manifestazione notizie liguria via XXV aprile Precedente

Tensione all'Auchan di via Argine : allontanato il Presidio dei lavoratori : Momenti di Tensione si sono registrati nell'area del deposito merci dell'ipermercato Auchan di via Argine. Gli ex dipendenti, ormai da giorni all'esterno dei magazzini, dopo aver bloccato l'ingresso ...