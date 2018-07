Presidente Municipio VI | Mafie | solo qui 11 organizzazioni

Caudo : Presidente Municipio III presenta squadra di governo : Roma – Una Giunta di sinistra, radicata nel territorio “che ho scelto in totale autonomia”. Il neopresidente del Municipio III, Giovanni Caudo, ha presentato questa mattina a stampa e cittadini la squadra di governo che “provera’, anche se di poco, a migliorare la vita di un Municipio che con oltre 210mila cittadini, piu’ grande di una citta’ come Parma. Per scegliere questa squadra ci ho messo una ...

Fassina : complimenti a Caudo per elezione Presidente III Municipio : Roma – Di seguito la nota del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. “complimenti a Giovanni Caudo per l’elezione a presidente del III Municipio. Non era scontato. Anzi, ha corso contro un vento forte, così come Ciaccheri in VIII. Quale consigliere comunale di Sinistra x Roma spero vi siano presto occasioni per collaborare con loro a affrontare i problemi dei Municipi riconquistati e le enormi sfide della Capitale. ...

Il dialogo 'misterioso' tra il sindaco Bucci e il Presidente di municipio Romeo sbarca in parlamento : ... democraticamente eletto, come lui; appare di tutta evidenza come una divergente valutazione politica da parte degli esponenti delle diverse amministrazioni territoriali circa le scelte ...

Colabello (PD) : Municipio XIV - Assessore segnalato da ANAC promosso vicePresidente : Roma – Julian Colabello, Consigliere PD e Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio Roma 14 Monte Mario, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Oggi il Presidente del Municipio Campagna ha annunciato in Consiglio l’ennesima rimodulazione della sua Giunta. Tra le altre cose è stata annunciata la promozione a vicepresidente del Municipio di Michele Menna, Architetto e Assessore ai Lavori Pubblici. ...

