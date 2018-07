Presa con 122 grammi di Shaboo alla stazione Tiburtina

Rally “RomaCapitale” : Giandomenico Basso sfiora l’imPresa - è secondo assoluto : Il trevigiano Giandomenico Basso è tornato in modo vibrante al via del tricolore rally con una prestazione d’effetto, vicina alla conquista del primo gradino del podio Movisport ad un passo dal successo al 6° Rally RomaCapitale, nel fine settimana appena trascorso. Giandomenico Basso, in coppia per la prima volta con Moira Lucca, su una Skoda Fabia R5, ha “rischiato” di vincere la sesta prova del Campionato Italiano, valida anche per la ...

Rabona - Il colpo a sorPresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Si lamenta per il volume troppo alto e viene Presa a secchiate : vicina condannata : Prendere a secchiate di acqua la vicina di casa può costare caro. Ne sà qualcosa una sessantenne di Ceccano, piccolo centro in provincia di Frosinone, condannata a staccare un assegno da tremila euro a favore...

Nasconde la violenza subita dal branco per non essere Presa come razzista : Nasconde la violenza subita dal branco per non essere presa come razzista Una storia triste perché è il racconto dello… L'articolo Nasconde la violenza subita dal branco per non essere presa come razzista proviene da essere-Informati.it.

CANDIDATO A SORPresa/ Su Italia 1 il film con Will Ferrel (oggi - 22 luglio 2018) : CANDIDATO a SORPRESA, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Will Ferrel e Zach Galifianakis, alla regia Jay Roach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:21:00 GMT)

DIRETTA/ Fiorentina Venezia (risultato finale 0-1) streaming video e tv : gigliati sconfitti a sorPresa : DIRETTA Fiorentina Venezia, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i viola giocano contro i lagunari, che ripartono dalla Serie B(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 20:05:00 GMT)

LIVE Italia-Portogallo - Semifinale Europei hockey pista in DIRETTA : azzurri contro i campioni in carica - serve l’imPresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia: la formazione azzurra ha staccato il pass per i prossimi Mondiali, dopo aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista. Gli italiani questa sera se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra Semifinale alle ore 20.00. Nella fase a gironi il Portogallo ha vinto il Gruppo A pur soffrendo tantissimo ...

Vacanze con sorPresa : una settimana di ferie costerà il 7% in più rispetto al 2017 : Voglia di relax e benessere, questo il minimo comune denominatore che guida 19 milioni di italiani che quest'anno hanno deciso di andare in vacanza a Luglio, l'1% in più rispetto allo scorso anno...

Sempre peggio le vendite del Samsung Galaxy S9 : raffronto a sorPresa con l’S8 : Stanno venendo alla luce alcuni dati piuttosto scoraggianti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus dal punto di vista delle vendite, almeno stando a quanto è stato registrato nel corso del secondo semestre del 2018. A quanto pare, infatti, i due top di gamma non stanno rispettando le attese del produttore coreano, al punto che i dati del trimestre appena lasciati alle spalle stanno deludendo non poco attraverso alcuni ...

Capo Plaza con sorPresa Dolcenera - le prove per Battiti Live : Il trap è odiato da tutti i musicisti. Questa deriva del rap, con testi pieni di esaltazione alla droga e al comprare marchi di lusso e costosi e spesso irriverenti nei confronti del mondo femminile, destabilizzano. La musica, poi, fatta di elettronica e auto-tune, è schifata da chi suona per davvero strumenti. In tanti mi chiedono: “Ma il trap è una rivoluzione come lo fu il punk?” Chissà. https://youtu.be/ARgSfC6ea-8 Questa ...

Ancora più allettante il nuovo Huawei P Smart+ : grande sorPresa con 1 euro in più : Non avevamo dubbi che il nuovo Huawei P Smart+ potesse da subito stuzzicare la fantasia dei nostri lettori: trattasi di un dispositivo molto particolare, e di certo superiore al fratello minore che popola gli scaffali dei negozi italiani ormai da mesi (cliccate qui per scoprire le differenze rispetto al P Smart). Se stavate solo aspettando l'occasione giusta per acquistarlo, sappiate che potrebbe esservi stata fornita da Amazon: aggiungendo ...

“Qualche estate fa”. La riconoscete? Oggi è una delle donne più amate della tv. Pubblica questo vecchio scatto su Instagram ed è subito un tripudio di like. SorPresa! : “Tante, ma tante estati fa”, scrive questo su Instagram e Pubblica questa foto meravigliosa. Ma la vedete questa bimba biondissima, bellissima e con lo sguardo vispo? Anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Davvero non la riconoscete? (noi l’abbiamo capito in qualche secondo) Si tratta di Antonella Clerici, il volto di Rai 1 da poco “licenziata” da “La prova del Cuoco” (ora affidata alla ...

Golf - British Open 2018 - Kevin Kisner : “Posso sognare l’imPresa. Oggi condizioni perfette” : Archiviato il primo round del British Open 2018. Il Major britannico vede al comando dopo il giovedì l’americano Kevin Kisner, che con lo score di -5 guida con una lunghezza di margine su un terzetto di avversari. “Sono davvero felice di aver chiuso il giro d’esordio al comando. Credo di poter competere per la vittoria fino alla fine. Oggi le condizioni climatiche e del percorso erano perfette, ma in Scozia non sai mai cosa il ...

Credito Cooperativo BCC Civitanova Marche e Montecosaro * LETTERA AL PRESIDENTE CONTE : ' la Presa di posizione di Fraccaro ha avuto un ... : Parola a margine dei lavori parlamentari e che contraddicono e stridono con quanto detto pochi giorni fa, invece, dal ministro dell'economia Giovanni Tria che aveva apertamente escluso qualsiasi stop ...