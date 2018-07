Pokémon GO | in arrivo i Pokémon Fortunati

Smeargle - Nincada - Ninjask - Jirachi e altri mostriciattoli sono in arrivo in Pokémon GO : I dataminer colpiscono di nuovo e, questa volta, hanno scoperto i nomi dei prossimi Pokémon che arriveranno nel popolare Pokémon GO.Stando a quanto riportato da Gamerant, i dataminer hanno scoperto l'identità di diversi mostriciattoli di diverse generazioni che faranno la loro comparsa in Pokémon GO nelle prossime settimane.Nello specifico, si tratta di Smeargle, Nincada, Ninjask, Shedinja, Clamperl, Huntail, Jirachi e Deoxy. Per ora, nessuno di ...

Gli scambi di Pokémon tra giocatori sono finalmente in arrivo in Pokémon Go : Di tempo ce n'è voluto parecchio ma alla fine una feature più volte citata da Niantic come una delle principali novità da aggiungere è finalmente stata ufficializzata: gli scambi di Pokémon tra giocatori sono ufficialmente in arrivo all'interno di Pokémon Go e lo saranno con un tanto di aggiunta di un Friend System.L'aggiornamento non ha ancora una data di uscita ma è stato presentato in dettaglio da IGN. Tutto parte dall'aggiungere altri ...

Pokémon : Let’s Go - Pikachu! & Let’s Go - Eevee! – i nuovi titoli della saga in arrivo su Switch a Novembre : Nintendo ha annunciato Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, due nuovi titoli ambientati nella regione di Kanto che costituiscono il debutto su Nintendo Switch della classica modalità RPG/avventura, vista per la prima volta nel 1996 su Pokémon Rosso e Pokémon Blu, in arrivo il 16 Novembre. Grazie alla maggior potenza dell’hardware della Switch rispetto a quello delle altre console portatili della casa ...

In Arrivo Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee Su Nintendo Switch : Pokemon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee su Nintendo Switch il 16 novembre. Annunciati ufficialmente i nuovi giochi Pokemon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee per Nintendo Switch: ecco tutto quello che devi sapere Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee Nintendo Switch Finalmente ci siamo: Nintendo ha annunciato ufficialmente che i nuovi giochi Pokémon Let’s […]