Pirlo si reinventa commentatore | l’ex centrocampista nuova star Sky

(Di lunedì 23 luglio 2018) Andreadopo il suo addio al calcio si presta come, l’ex calciatore nella ‘squadra’ di Sky insieme ad Alessandro Del Piero Andreaentra nella squadra di Sky. Dopo l’emozionante addio al calcio a San Siro, il campione del mondo del 2006 andrà ad arricchire la rosa dei talent che l’emittente satellitare schiererà nella stagione calcistica ormai alle porte. L’annuncio è arrivato oggi durante la conferenza di presentazione dellastagione di Sky presso Villa Necchi Campiglio a Milano. Nella suaveste disarà ai microfoni in occasione delle partite di Champions League di cui Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il prossimo triennio. Ogni sera si alternerà in studio un super campione, vincitore della Champions: conci saranno anche Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso. Tra le ...