Pirlo | “Pjanic via dalla Juve? I campioni vanno e vengono”

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Miralem Pjanic è un bravissimo giocatore; ha caratteristiche diverse da me, ma ognuno interpreta quel ruolo come meglio crede. E lui lo sta facendo bene”. Lo ha detto l’ex centrocampista dellantus, Andrea, a margine della presentazione dei palinsesti sportivi di Sky, a Milano. A chi gli chiede che cosa farebbe lanel caso decidesse di sostituirlo, risponde: “Comunque prenderebbe qualcun altro”; del resto “ie vengono, le società rimangono. I dirigenti sono fatti per questo, per cercare i giocatori migliori da inserire nelle squadre”. (Adnkronos)L'articolo: “Pjanic via? Ie vengono” CalcioWeb.