Pirlo | “Juve più vicina a sogno Champions con Ronaldo”

(Di lunedì 23 luglio 2018) “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la”. Così Andreacommenta il colpo di mercato del club bianconero a margine della presentazione della stagione di Sky Sport a Villa Necchi Campiglio a Milano. “Con CR7 il campionato e già finito? Il campionato bisogna giocarlo -risponde-. E bisogna vincerlo, perché in Italia tutte le partite sono difficili. Sicuramente Ronaldo è un giocatore forte che farà la differenza, ma in Italia le partite bisogna sempre giocarle”. In generale, il campione del mondo 2006 vede una serie A più competitiva rispetto al recente passato: “Tutte le squadre hanno fatto un buon mercato, dalla Roma all’Inter, ...