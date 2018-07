Pirlo e quel presentimento sulla sua ex squadra | “Cristiano Ronaldo può far vincere alla

sportfair

: @daju29ro Sara' ,ma ho ancora davanti a me un certo Pirlo , Pjanic non gli assomiglia ma ha quel tipo di gioco a me tanto caro . - Boboj29 : @daju29ro Sara' ,ma ho ancora davanti a me un certo Pirlo , Pjanic non gli assomiglia ma ha quel tipo di gioco a me tanto caro . - TakeDeath79 : @augustociardi @sovrappeso Paredes ha difficoltà nel fare il regista classico perché non difende e quando lo fa lo… - Bruno30507866 : A figure demmerda sei seconda solo a quel Pirlo e di@esposito #Morani -

(Di lunedì 23 luglio 2018) La Champions League èportata della Juventus con Cristiano, parola di Andrea“La Juve di Cristianovincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmenteJuve perla Champions”. Così Andreacommenta il colpo di mercato del club bianconero a margine della presentazione della stagione di Sky Sport a Villa Necchi Campiglio a Milano. “Con CR7 il campionato e già finito? Il campionato bisogna giocarlo -risponde-. E bisogna vincerlo, perché in Italia tutte le partite sono difficili. Sicuramenteè un giocatore forte che farà la differenza, ma in Italia le partite bisogna sempre giocarle”. In generale, il campione del mondo 2006 vede una serie A più competitiva rispetto al ...