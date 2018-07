Piera Aiello a volto scoperto contro la mafia | Ora basta nascondermi

Storia di Piera Aiello - la deputata del M5s che ha voluto riprendersi la sua vita : 'Non ho scatti che mi ritraggono con i miei figli, le uniche immagini sono quelle della loro nascita. Nessun selfie, nulla. Ma adesso mi riapproprio della mia vita, del mio volto: è come rinascere'. ...

"Non ho foto - per 27 anni sono stata un fantasma. Ma ora rinasco con il mio volto". La storia della testimone di giustizia Piera Aiello : "Non ho scatti che mi ritraggono con i miei figli, le uniche immagini sono quelle della loro nascita. Nessun selfie, nulla. Ma adesso mi riapproprio della mia vita, del mio volto: è come rinascere". Piera Aiello, testimone di giustizia eletta alla Camera tra le fila del Movimento 5 stelle, c'è riuscita, ha lottato tanto e dopo 27 anni si è riappropriata pubblicamente delle sue sembianze, in occasione dell'anniversario ...

