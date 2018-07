Piazza Affari | giù la galassia Agnelli nel dopo Marchionne

Fca apre in calo a Piazza Affari - -3 - 83% - dopo l'addio di Marchionne : Roma, 23 lug., askanews, - Il titolo di Fca apre le contrattazioni in calo del 3,83%, a 15,78 euro a Piazza Affari nel primo giorno di scambi con Mike Manley alla guida del gruppo, in sostituzione di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari - inizio settimana con pochi dati (23 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari è ancora sotto i 22.000 punti. L'inizio della settimana è con pochi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:58:00 GMT)

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Piazza Affari limita i danni nel finale dopo una seduta nervosa. FTSE MIB -0 - 41% : Doppio colpo per il mercato azionario italiano , subito in ribasso in avvio a causa della crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria, con conseguente balzo dello spread BTP-Bund. Nel corso ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 2,11%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ratti evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari negativa con tensioni governo e Trump. FTSE MIB -0 - 94% : Doppio colpo per il mercato azionario italiano, subito in ribasso in avvio a causa della *crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria , con conseguente balzo dello spread BTP-Bund. Nel corso ...

Piazza Affari in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari è ancora in calo a metà giornata insieme alle principali Borse europee . La borsa di Milano , partita in profondo rosso per lo scontro di Governo sulla questione nomine, a ...

Recordati brilla a Piazza Affari : Recordati viaggia sugli scudi a Piazza Affari . Le azioni del gruppo farmaceutico, fin da stamane 19 luglio, viaggiano con un in controtrend rispetto al principale listino milanese mostrando un rialzo ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Leonardo : In forte ribasso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un disastroso -2,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : sell-off per Ferrari : A picco Ferrari , che presenta un pessimo -2,61%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante di Maranello mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : brusca correzione per doBank : Pressione sul Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,31%. La tendenza ad una settimana di doBank è più fiacca ...

Piazza Affari : Exor scende verso 55 - 71 Euro : Affonda sul mercato la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , che soffre con un calo del 2,46%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB ,...

La politica torna a colpire Piazza Affari : l'alert degli esperti : Il riferimento è in primis ai contrasti in seno al Governo tra il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i due vice-premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.