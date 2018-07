Piazza Affari | balza in avanti Sias

Piazza Affari : amplia il rialzo Unieuro : Brilla Unieuro , che passa di mano con un aumento del 2,42%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Unieuro ...

Piazza Affari : ingrana la marcia ASTM : Seduta decisamente positiva per il gestore autostradale , che tratta in rialzo del 4,57%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : le vendite travolgono Danieli : Pressione sulla multinazionale friulana , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,34%. Lo scenario su base settimanale di Danieli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari riduce il rosso e viaggia poco sotto la parità : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,25% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...

Piazza Affari in calo : pesa la successione in Fca : ...3%, 21.732 punti, intorno alle 10.30 La situazione Se le piazze di scambio estere devono scontare le rinnovate tensioni create da trump questa volta sul dollaro con le sue lamentele verso la politica ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1% - : Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.870,72 con un incremento di 98,6 punti rispetto alla ...

BORSA EFFETTO MARCHIONNE SUI TITOLI/ Ultime notizie Piazza Affari - perdono Fca - Ferrari - Exor e Cnh Industrial : Piazza Affari, i TITOLI della Galassia Agnelli - Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial - nel dopo MARCHIONNE. Attesa per l'apertura di Wall Street, vero test(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:44:00 GMT)

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio negativo a Piazza Affari - poi risale : A metà mattinata riduce il calo Fca in Piazza Affari (-2,46%) mentre l’ex amministratore delegato Sergio Marchionne è ricoverato in ospedale a Zurigo e il successore Mike Manley è al lavoro, impegnato con il Gec, l’organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda sui conti trimestrali. Analoga dinamica anche per gli altri titoli della galassia, d...

Piazza Affari zavorra - gli eurolistini. Ferrari in calo : Si apre una giornata negativa per la Borsa di Milano che fa molto peggio degli altri mercati europei. Sul FTSE MIB, gli occhi sono tutti puntati su FCA che scivola del 3,70%. Fa peggio Ferrari che ...

Banca Carige in picchiata a Piazza Affari dopo il no della Bce al piano : Giornata negativa per Banca Carige a Piazza Affari : i titoli scivolano del 5,81%. A zavorrare il titolo, la Banca centrale europea che ha sbarrato la strada al piano di conservazione del capitale ...

Piazza Affari apre in rosso - dopo le notizie su Marchionne cadono i titoli FCA e Ferrari : Avvio negativo a Piazza Affari per i titoli FCA e Ferrari all'indomani della fine dell'era Marchionne: all'apertura della Borsa il titolo del Lingotto ha lasciato sul terreno oltre tre punti percentuali, e ancora peggio ha fatto quello Ferrari, che ne ha ceduti 5. Mercoledì prossimo il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley.Continua a leggere

Piazza Affari in rosso : Fca -4% - ma poi riduce le perdite - dopo la fine dell'era Marchionne : Avvio negativo di seduta per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cedo lo 0,77% a 21.626 punti. Avvio pesante per Fca , -4,3% a 15,71 euro, ma poi riduce le perdite a -2%, nella prima seduta dopo l'...

Fca - dopo lo choc Marchionne il titolo crolla in Borsa : incubo a Piazza Affari : Il titolo di Fca crolla in Borsa . Lunedì mattina da incubo a Piazza Affari per Fiat Chrysler , che sconta il traumatico cambio ai vertici dopo il peggioramento improvviso delle condizioni di salute ...