Petrolio | in rialzo a Ny a 69 | 13 dollari

Prezzi del Petrolio in rialzo su attriti USA-Iran : Chiaramente il montare delle tensioni, come spesso accade, soprattutto se attriti geopolitici coinvolgono due dei maggiori produttori di petrolio del mondo, le quotazioni del petrolio hanno reagito ...

Petrolio - brusco calo dei prezzi. Gli USA giocano al rialzo su guerra dazi : Si muovono al ribasso le quotazioni di Petrolio lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. Il West Texas Intermediate , WTI, statunitense viaggia attualmente a 73,3 dollari al barile, -1,09%,. ...

Petrolio : chiude in rialzo a 73 - 6 dollari : ANSA, - WASHINGTON, 6 LUG - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,90% 73,60 dollari al barile.

Petrolio : in rialzo a 74 - 7 dollari - +1% : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Prezzo del Petrolio in rialzo sui mercati dove il greggio Wti del Texas sale dell'1% a 74,7 dollari al barile. Bene anche il Brent a 77,79 dollari. Le quotazioni sono spinte dai ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : chiude in rialzo a 73 - 4 dollari : ANSA, - NEW YORK, 28 GIU - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,90% a 73,45 dollari al barile.

Petrolio : a New York chiude in forte rialzo a 72 - 76 dlr : New York, 27 giu. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio a New York chiude in forte rialzo. Il West Texas Intermediate per agosto ha chiuso a 72,76 dollari al barile, in rialzo di ben 2,23 dollari. Il Brent, dal canto suo, a Londra ha chiuso in rialzo di 1,31 dollari al barile attestandosi a 77,62 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in forte rialzo a 72,76 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in forte rialzo a 72 - 76 dlr : New York, 27 giu. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio a New York chiude in forte rialzo. Il West Texas Intermediate per agosto ha chiuso a 72,76 dollari al barile, in rialzo di ben 2,23 dollari. Il Brent, dal canto suo, a Londra ha chiuso in rialzo di 1,31 dollari al barile attestandosi a 77,62 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in forte rialzo a 72,76 dlr sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio - prosegue il rialzo dei prezzi : Wti a 70 - 78 dollari barile : Il Petrolio prosegue il rialzo iniziato nel weekend dopo l'accordo tra Opec e Russia, sostenuto dall'avvertimento del Dipartimento di Stato Usa pronto a varare sanzioni contro chi non fermerà le ...

Petrolio in rialzo : incertezze dalla Libia : Teleborsa, - Si complica la situazione petrolifera in Libia , dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation , NOC, , mossa che rischia di dissuadere ...

Petrolio in rialzo : incertezze dalla Libia : Si complica la situazione petrolifera in Libia , dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation , NOC, , mossa che rischia di dissuadere i clienti ...

Petrolio : in rialzo a New York a 68 - 25dlr : ANSA, - NEW York, 26 GIU - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,25 dollari al barile , +0,25%, ., ANSA, . CU