Persistono i problemi ho Mobile di acquisto SIM online | le alternative

(Di lunedì 23 luglio 2018)nell'delle SIM ho., per via forse dell'inattesa grande richiesta del pubblico. Due sono le modalità per diventare clienti dell'operatore virtuale di Vodafone: comprare la scheda sul web, operazione che sta causando non pochi grattacapi agli utenti, oppure recarsi presso 1 dei 300 negozi fisici multimarca, di cui è disponibile la mappa virtuale a questo indirizzo.Come segnalato da 'mondoweb.it', anche oggi 23 luglio le SIM ho.sembrano essere andate a ruba, con conseguente esaurimento delle scorte disponibili già a partire dalle 10.30 di questa mattina (è evidente che gli acquirenti interessati completino il lorouna volta scattata la mezzanotte, altrimenti la questione non si spiegherebbe).Precisiamo che l'indisponibilità riguarda anche l'opzione del ritiro e pago in edicola, strada anch'essa non percorribile. Se ...