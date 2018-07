PERFORM-SKY Dazn su SkyQ | 7 99 euro al mese invece di 9 99

Sky Sport : siglato l'accordo fra l'emittente e Dazn - si potranno vedere anche i tre match di PERFORM : MILANO - Ora è ufficiale. Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di Serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di 'accedere in maniera ...

Accordo con PERFORM - tutta la A su Sky. E arrivano Capello e Pirlo : MILANO - Ci siamo. Ilaria D'Amico annuncia: 'Inizia una nuova era a Sky Sport'. La pay tv di mister Murdoch non è mai stata così forte. La vera Casa dello sport, spiegano con toni trionfali nella presentazione dei palinsesti in una splendida dimora storica in pieno centro a Milano. Ci siamo. La serie A inizia il 19 agosto, il 18 con gli anticipi,. ...

Accordo Sky - PERFORM : i contenuti DAZN disponibili su Sky Q con una app : Sky ha raggiunto un Accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e ...

Sky Calcio Show - Alessandro Bonan è il nuovo conduttore. Accordo Sky-PERFORM per serie A e B : Alessandro Bonan è il nuovo conduttore di Sky Calcio Show. Il programma della domenica pomeriggio dedicato al campionato di serie A ripartirà il prossimo 19 agosto, con una nuova guida. Novità che va a braccetto con l'annuncio dell'Accordo siglato tra Sky e Perform per le tre partite della serie A (tra cui anticipo del sabato e gara domenicale delle 12.30) e l'intero pacchetto della serie B.Il giornalista toscano, attualmente in onda con ...

