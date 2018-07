Perde clienti Wind Tre | analisi AGCOM poco rassicurante per il vettore unico

optimaitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Notizie non troppo rassicuranti perTre, che pare stiando utenti, secondo un recente report dapubblicato da, il riferimento è all'anno solare compreso tra marzo 2017 e marzo 2018, che naturalmente non tiene in considerazione quanto sta accadendo nell'ultimissimo periodo per l'entrata in scena di Iliad e ho.mobile. In linea generale, le utenze mobili appaiono accresciute di numero, visto il passaggio da 98 a 100.6 milioni (i dati sono incentrati su SIM 'Human' e SIM 'M2M').Complessivamente parlando,Tre e TIM hanno raggiunto lo stesso risultato, pari al 30.8%, con una differenza importante: il primo operatore si attesta a -1.9%, mentre il secondo si porta a +0.8%. Subito dopo Vodafone a quota 30.2% (+0.4%), seguito dai gestori virtuali (di cui il più popolare sembra essere Poste Mobile, con alle calcagna Fastweb e Lyca Mobile), che vantano la percentuale ...