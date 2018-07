“Perché lo lasci solo?” Michael Schumacher | fa discutere la scelta della moglie Corinna

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Come dimenticare quel maledetto 29 dicembre del 2013, quando, sulle nevi di Méribel, in Francia, il campioneFormula Uno,, rimase vittima di un brutto incidente. Da quel maledettissimo giorno, le sue condizioni di salute sono un mistero, anche se il fatto che non vi sia mai stata alcuna apparizione pubblica fa pensare che l’ex pilota di automobilismo sia molto grave, secondo molti in stato vegetativo, praticamente morto intellettualmente. Ora però c’è una notizia che squarcia la tranquillità che la famigliaha imposto su questa terribile vicenda: ladi, che dal giorno dell’incidente è rimasta al capezzale del marito senza mai allontanarsi, ha acquistato una villa da 30milioni di euro a Maiorca. A rimanerci male, naturalmente, i fan ancora legatissimi al pilota:lo fa? Si vuole allontanare da?”, si ...