Perché l' intelligenza artificiale offrirà più opportunità di lavoro

Perché Google ha scelto il Ghana per creare un centro di intelligenza artificiale : Google, che da tempo offre formazione a sviluppatori tramite Launchpad Accelerator Africa e incuba ogni anno 12 startup africane e ha già quattro uffici nel continente (Johannesburg in Sudafrica; Nairobi in Kenya; Lagos in Nigeria; Dakar in Senegal) sta per aprire un centro dedicato all’intelligenza artificiale ad Accra. Questo AI lab sarà il numero 15 di Google nel mondo, ma il primo in assoluto nel continente africano. ...