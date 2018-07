“Perché gli è venuto quel male” Marchionne | l’amico | con tristezza | racconta tutto

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sergioè in condizioni disperate irreversibili. Di ufficiale non c’è nulla perché la famiglia non si pronuncia e dall’ospedale non arrivano bollettini medici. Sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Ma, nei giorni scorsi, le sue condizioni di salute sono precipitate eè ancora lì. Malato. Era da un po’ che si era capito che qualcosa non andava eppure la notizia delle sue condizioni disperate è stata per tutti uno choc vero e proprio. Nella giornata di sabato 21 luglio a far crescere l’apprensione è stata la decisione di abbandonare tutte le cariche dirigenziali, un chiaro segnale dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ora, poi, lo ha raggiunto al capezzale la compagna Manuela Battezzato, dipendente di Fca, ...