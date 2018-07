Per Maì | che vorrebbe restare in Italia a studiare

Di Maio : camere inutili? A noi dimostrare il contrario. Opposizioni : parole Pericolose : dell'Economia,per #Casaleggio il #Parlamento non è più necessario e la democrazia rappresentativa sarà superata dalla Rete. Ma l'uno vale uno? Tutto questo è molto pericoloso pic.twitter.com/...

Luigi Di Maio : “Sinistra vile - ha Permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

Anas-Fs - Di Maio : oPerazione sbagliata - va fermata : Roma, 23 lug., askanews, - 'Per me è stata un'operazione sbagliata che bisogna fermare. Le Fs hanno già abbastanza problemi a fare le ferrovie adesso fondiamo tutto insieme così avranno tutti problemi'...

Di Maio : no scontro con Tria - coPerture da flessibilità Ue : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

M5s - Casaleggio : inevitabile suPerare Parlamento - ormai c'è la Rete : Roma, 23 lug., askanews, - 'Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque ...

Giappone - mai così caldo : oltre 41 gradi. 40 morti - migliaia di Persone in ospedale : Un’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo in ginocchio il Giappone. A Kumagaya, a circa 80 chilometri a nord di Tokyo le temperature hanno raggiunto i 41,1 gradi: si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi. Le vittime, dall’inizio ...

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno Permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Madonna accusata di molestie da una modella. "Mi Perseguitava". Il Daily mail pubblica le lettere : Si sarebbero conosciute sul set del videoclip "Justify my love", risalente agli anni Novanta e da quel momento Madonna avrebbe perso letteralmente la testa per lei tanto da diventare ossessiva e dare ...

Una svedese Per la Juventus - Petronella Ekroth : un difensore così sexy non si era mai visto! [GALLERY] : Petronella Ekroth la bellissima nuova calciatrice della Juventus, che giocherà nel ruolo di difensore Bella, sportiva, simpatica e che sa giocare a calcio. No, non è l’identikit della donna perfetta, ma il ritratto di Petronella Ekroth, nuovo acquisto della squadra femminile della Juventus. La 29enne svedese è il rinforzo per la difesa di cui le bianconere avevano bisogno. Approdata a Torino solo da qualche giorno, la 29enne ha ...

Dl dignità - scambio di accuse fra Di Maio e Pd Per l'emendamento dem che cambia gli indennizzi sui licenziamenti : 'Dice di essere dalla parte dei lavoratori e invece vuole sopprimere l'articolo che aumenta i risarcimenti chi è licenziato ingiustamente' attacca il leader dei 5 stelle. 'Tutto falso' la replica di ...

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

Decreto dignità : Di Maio attacca il Pd - contrario all'aumento degli indennizzi Per licenziamento : ore 11.15 Di Maio: 'Nessun contrasto con Tria, mai chiesto le sue dimissioni' 'Non ho mai chiesto le dimissioni del ministro dell'Economia Tria'. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, ...

L’invettiva di Paragone contro Calenda : “Sfida Di Maio in tv? Si sente più figo degli altri. Ma stia sereno : ha Perso” : Gianluigi Paragone (M5s) picchia duro sull’ex ministro Carlo Calenda: “Ha sfidato Di Maio a una trasmissione di La7 sulla questione dell’Ilva. Calenda forse non si ricorda che ha perso nonostante non abbia giocato – un po’ vigliaccamente – la partita elettorale. Allora cosa fa? Cerca la televisione per una rivincita particolare, perché si sente un po’ più figo degli altri. Si rassegni, ha perso perché ha ...