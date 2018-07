Per altri 48 mila pensionati arriva la 14 a

Fiorentina - stallo Pjaca : Corvino pensa ad altri due “suPer nomi” : Fiorentina, Jesè ed El Shaarawy sono le alternative validissime a Pjaca, il calciatore della Juventus ha una valutazione eccessiva per le casse viola Fiorentina, la richiesta della Juventus per Pjaca spaventa. I bianconeri vorrebbero 20 milioni di euro per cedere il calciatore croato, subito o con obbligo di riscatto, troppi per le casse della viola. Il ds Corvino sta dunque pensando di virare su due obiettivi, non certo nuovi dalle parti ...

Maldini : 'Milan incancellabile - ma ancora niente Per il ritorno. Ronaldo alla Juve? Molto bello - non Per gli altri...' : ... sia professionalmente che personalmente: ho fatto quello che ho fatto nel mondo del calcio e mi sono realizzato come uomo. Il massimo a cui potevo aspirare, soprattutto a quell'età'. PAPA' CESARE - '...

In Israele ci sono state proteste contro una legge che esclude le coppie gay dalla gestazione Per altri : Domenica 22 luglio migliaia di cittadine e cittadini israeliani hanno manifestato a Tel-Aviv contro una legge che esclude le coppie omosessuali dal diritto di ricorrere alla gestazione per altri (GPA), il procedimento per cui una donna mette a disposizione il proprio The post In Israele ci sono state proteste contro una legge che esclude le coppie gay dalla gestazione per altri appeared first on Il Post.

Iuschra : le ricerche andranno avanti Per altri due giorni : Dopo 72 ore non c’è alcuna traccia di Iuschra. Con il trascorrere delle ore si affievoliscono le speranze di trovare

Riforma Pensioni 2018/ Inps : “Quattordicesima a settembre Per altri 48mila” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Pensioni - a settembre la 14ma Per altri 48mila contribuenti : chi ne ha diritto : A luglio l' Inps ha pagato d'ufficio 3 milioni e 280 mila quattordicesime e a settembre ne liquiderà altri 48mila a nuovi soggetti che hanno presentato in ritardo le dichiarazioni sui redditi. Lo ...

L’invettiva di Paragone contro Calenda : “Sfida Di Maio in tv? Si sente più figo degli altri. Ma stia sereno : ha Perso” : Gianluigi Paragone (M5s) picchia duro sull’ex ministro Carlo Calenda: “Ha sfidato Di Maio a una trasmissione di La7 sulla questione dell’Ilva. Calenda forse non si ricorda che ha perso nonostante non abbia giocato – un po’ vigliaccamente – la partita elettorale. Allora cosa fa? Cerca la televisione per una rivincita particolare, perché si sente un po’ più figo degli altri. Si rassegni, ha perso perché ha ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 21 luglio 2018 - previsioni : mese pesante Per i Vergine - e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox, Oggi sabato 21 luglio 2018, previsioni segno per segno: Ariete protagonista di un grande recupero, Capricorno attenzione a tirare troppo la corda, gli altri?(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:18:00 GMT)

MIUI 10 China DeveloPer in arrivo su altri smartphone Xiaomi il 23 luglio : La MIUI 10 China Developer arriverà su numerosi altri smartphone Xiaomi il prossimo 23 luglio. Il produttore l'ha annunciato sul MIUI Forum. Sta per ampliarsi ancora una volta il numero di smartphone per i quali è disponibile l'ultima versione della celebre ROM di Xiaomi. L'articolo MIUI 10 China Developer in arrivo su altri smartphone Xiaomi il 23 luglio proviene da TuttoAndroid.

Consegna multe e atti giudiziari - cade monopolio Poste/ Cosa cambia : Di Maio - “aPertura ad altri oPeratori” : Consegna multe e atti giudiziari, cade monopolio Poste: Cosa cambia. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio spiega: “Ora apertura ad altri operatori”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:00:00 GMT)