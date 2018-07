Pensioni | Salvini e il piano per alzare le minime “Togliere la sociale ai migranti | ci

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : Quota 100 resta l'obiettivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Matteo Salvini: Quota 100 resta l'obiettivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 luglio(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Matteo Salvini - il piano per alzare le Pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : la faremo a prescindere da Bruxells (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Matteo Salvini promette: la faremo a prescindere da Bruxelles. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:37:00 GMT)

Il piano di Salvini per alzare le minime : "Tagliare le Pensioni sociali ai migranti" : 'Tria fa il ministro dell'Economia, quindi deve essere prudente per missione - ha, poi, chiarito - noi saremo lo stimolo' . Quello che ha in mente Salvini è il taglio delle tasse e e l'innalzamento ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su tasse e Pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...

'Faremo la flat tax e la riforma delle Pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini : smonteremo la Legge Fornero. Mai minacciato Boeri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini: smonteremo la Legge Fornero. Mai minacciato Boeri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...

Pensioni Inps : Salvini chiede dimissioni di Boeri - lui risponde all'attacco : Sui principali media italiani continua a tener banco lo scontro tra Matteo Salvini e il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Tito Boeri. [VIDEO] Quest'ultimo ha messo in luce le ultime stime dell’Inps per quanto riguarda quota 100 e 41 entrambe le misure troppo costose e sugli eventuali danni all'occupazione che potrebbe procurare il decreto dignita'. Essendo queste le due misure a cui il nuovo Governo sta puntando, vi è ...

RIFORMA Pensioni 2018/ I piani di Salvini e la resistenza di Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Matteo Salvini pronto a liberarsi di Tito Boeri, che però non intende dimettersi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Salvini contro Boeri : dimettiti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Matteo Salvini e le dichiarazioni contro Tito Boeri: dimettiti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Tito Boeri finisce sotto attacco congiunto da parte di tre rappresentanti del Governo. Luigi Di Maio e Giovanni Tria hanno di fatto “scaricato” sull’Inps un’inesattezza circa i posti di lavoro in meno che ci sarebbero con il decreto dignità.

Pensioni - quota 42 e superbonus per superare la Fornero? Salvini rassicura : l'aboliremo : Le ultime novita' [VIDEO] sulle Pensioni anticipate ad oggi riguardano la contrapposizione nelle dichiarazioni della Corte dei Conti e di Salvini. La prima frena ogni entusiasmo sulla controriforma Fornero, asserendo che non vi siano i margini per delle modifiche, Salvini invece prosegue nel suo intento e rilancia la sfida sull'abolizione della legge. Pensioni: quota 100 e 41, utopia o possibilita' reale? Per la Corte dei Conti non vi sono ...

RIFORMA Pensioni 2018/ L'impegno di Salvini su Quota 100 e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: impegno su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:29:00 GMT)