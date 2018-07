Pensioni : le nuove misure non bastano - la CGIL chiede di riaprire la fase 2 : Siamo in un periodo di fermento per la previdenza italiana, con il governo che sembra avere tutte le intenzioni di attuare una riforma Pensioni di una certa consistenza. Indiscrezioni, voci, proposte e parole si sprecato su quello che probabilmente è uno degli argomenti più a cuore agli italiani. Il governo ha in testa la quota 100 subito con la prossima Legge di Stabilità e la quota 41 l’anno successivo, le due più importanti ipotesi di nuove ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Lavori gravosi - in Gazzetta Ufficiale le nuove regole (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, QUOTA 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social. Il nuovo Decreto pubblicato ieri stabilisce che le domande vengano presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'INPS, secondo il modello predisposto dall'istituto e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La regolamentazione sui Lavori gravosi ...

Riforma Pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

L’allarme delle imprese per le nuove Pensioni : “Non scarichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

Le nuove Pensioni targate Lega-M5s costano 15 miliardi all'anno in più : Ecco i conti delle nuove pensioni 'targate' Lega e M5s. Sono quasi ufficiali visto che sono arrivati ieri dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, che i dati certi li ha in mano. Consentire l'uscita dal ...

Pensioni più alte dal 2019 : ecco le nuove regole che saranno recepite dall'Inps : nuove regole per la rivalutazione delle Pensioni . Dal 1° gennaio 2019 cambia il modo con cui gli importi dei trattamenti vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall' Istat . In ...

