Pensioni | Governo accelera per quota 100 e 41 | superare Legge Fornero entro fine 2018

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Governo passi dalle parole ai fatti - richiesta Nidil-Cgil (ultime notizie) : Riforma pensioni e Quota 100, ultime notizie. La Nidil-Cgil chiede al Governo di passare dalle parole ai fatti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Governo - a che punto sono le riforme. Tasse - Pensioni e lavoro al palo : Tra stop politici, veti e controveti sulle nomine, ed emergenze, leggere alla voce migranti, a che punto è il 'contratto di Governo' sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle per dare vita al Governo ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...

Riforma Pensioni 2018/ Anief : Governo vari Quota 100 senza paletti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Anief chiede al Governo di varare Quota 100 senza paletti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Pensioni flessibili - i sindacati spronano il Governo : serve passare ai fatti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 luglio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati riguardo la necessita' di uscire dalla logica di propaganda e di dare forma a provvedimenti concreti per flessibilizzare l'uscita dal lavoro [VIDEO]. Tutto questo in un contesto di pressione crescente tra Governo e Inps, stante che da quest'ultima arrivano proiezioni severe di costo per garantire il superamento della legge Fornero. ...

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e Pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle Pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e non solo : Cgil chiede confronto con Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 luglio. Le dichiarazioni di Roberto Ghiselli, che chiede un confronto al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Il governo valuta la riforma Pensioni - ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’ : Si riaccende il dibattito e lo scontro politico sul tema della riforma pensioni dopo che il Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione sull’operato del suo dicastero ieri in Senato. Da parte del governo, tutto confermato per quanto riguarda gli interventi previdenziali in cantiere: Di Maio ha confermato tutto ciò che in questi giorni usciva fuori, indiscrezione dopo indiscrezione, su quota 100, quota 41, ...