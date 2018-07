Blastingnews

: Vitalizi, Di Maio: “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” - fattoquotidiano : Vitalizi, Di Maio: “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” - LegaSalvini : Salvini: ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ - mariadistefan10 : Pensioni 2018: quattordicesima a settembre, 48 mila benificiari in più -

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’Inps aliquiderà altre 48quattordicesime a favore di nuovi pensionati che hanno presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi. L’Istituto di previdenza sociale ha comunicato che la registrazione dei redditi dell’anno 2015 inviate oltre i termini dai soggetti interessati, ha permesso di realizzare una lavorazione d’ufficio aggiuntiva per assegnare, con la mensilità del mese di, ulteriori quattordicesime. Gli interessati riceveranno la relativa comunicazione.: aassegno più ricco Nel mese di luglio l’Inps ha già 3 milioni e 280quattordicesime. Ora in seguito alla campagna, dello scorso mese di giugno, per il sollecito della presentazione delle dichiarazioni dei redditi si è reso possibile la registrazione delle dichiarazioni dei redditi del 2015. Grazie a questi nuovi dati, l’Istituto ha potuto attribuire il beneficio a 48nuovi ...