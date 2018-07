«Pensavo di amare una persona | poi di amarne due Adesso invece credo che da sola posso

vanityfair

: @xy0ongi Sono gusti, anch'io lo pensavo e sono finita ad amare Likey e What is Love? ahaha e poi stanno le busters… - Didi_slay : @xy0ongi Sono gusti, anch'io lo pensavo e sono finita ad amare Likey e What is Love? ahaha e poi stanno le busters… - CyrVawn : Almeno le ho salvato la vita. Ed io devo la mia vita a lei. Mi ha fatto amare ancora, quando pensavo che le mie fo… - 24Louivs : Non pensavo di poter mai amare un personaggio delle serie tv come amo Chandler Bing di Friends -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Illustrazione di Alessandrra De Cristofaro Cara Ester, vorrei raccontarti la mia storia d’amore. Sono fidanzata da molti anni, ci siamo incontrati quando eravamo piccoli, siamo cresciuti insieme amandoci e supportandoci a vicenda. Tutto quasi perfetto, sono sempre stata sicura che lui fosse l’amore della mia vita, quel ragazzo che ti salva da te stessa e ti fa dare il meglio di te. Tutto perfetto e bellissimo finché non decido di andare a lavorare all’estero per un breve periodo, in questo periodo decido di prendermi del tempo per me e godermi ogni singolo momento di quella vita, più leggera con meno pressioni. Vicino a casa avevo un bar di compaesani, che mi facevano un po’ sentire a casa, iniziamo ad uscire insieme a bere due birre. Nel gruppo c’era questo ragazzo, A., siamo diventati amici e con lui ho abbassato la mia diffidenza per le persone e ...