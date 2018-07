calciomercato

: RT @cmdotcom: #Pellè risponde a un tifoso su #Instagram: 'Il calcio è anche un lavoro, non voglio finire come alcuni colleghi' FOTO https:/… - BELUSHI69 : RT @cmdotcom: #Pellè risponde a un tifoso su #Instagram: 'Il calcio è anche un lavoro, non voglio finire come alcuni colleghi' FOTO https:/… - cmdotcom : #Pellè risponde a un tifoso su #Instagram: 'Il calcio è anche un lavoro, non voglio finire come alcuni colleghi' FO… - FranceMazzuoli : RT @Lantidiplomatic: #Salvini querela #Saviano. Saviano risponde a Salvini il quale ririsponde a Saviano.... 1) Pubblicità reciproca sulla… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per me oltre allo sport più bello del mondo èun. Sfortunatamente non dura tutta la vita e proprio per questo MOLTI dei miei colleghi dopo non tantissimi anni dal ritiro hanno ahimè ...