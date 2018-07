Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde : atterraggio d’emergenza in Argentina : La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di un aereo che l'avrebbe dovuta riportare negli Stati Uniti e che ha subito una perdita improvvisa di carburante dopo il decollo.Continua a leggere

Paura per Christine Lagarde - atterraggio d'emergenza a Buenos Aires : Paura per la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde . Di ritorno negli Stati Uniti dopo il G20 finanziario e delle banche centrali di Buenos Aires, l'aereo su cui ...

Whatsapp : Paura tra gli utenti per la nuova catena di Sant'Antonio chiamata Momo : Nelle ultime ore migliaia di utenti di Whatsapp sono entrati nel panico a causa di una nuova catena di Sant'Antonio [VIDEO] che si è propagata velocemente causando timori e preoccupazioni tra coloro che hanno ricevuto un messaggio da un utente dell'applicazione di messaggistica che si fa identificare con il nome di Momo e che ha correlato il suo profilo con un'immagine terrificante di una donna con un ghigno spaventoso ed enormi occhi fuori ...

Paura a Los Angeles - spara e prende ostaggi in un supermarket a Hollywood - FOTO e VIDEO : Paura ad Hollywood, dove un uomo armato di pistola e in fuga è entrato in un supermercato della catena Tradres Joe's e ha tenuto per ore in ostaggio una quarantina di persone. La resa e' arrivata dopo ...

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : Paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...

Bambina di 12 anni dispersa da due giorni : aperta inchiesta/ Ultime notizie Serle : il padre - “ho Paura” : Serle, Bambina di 12 anni dispersa da due giorni: aperta inchiesta. Ultime notizie: ricerche ostacolate dal maltempo. Il padre: “Tenete viva la speranza, ma ho paura”(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Paura sulla Cisa per un'auto in fiamme : autostrada bloccata : Lunigiana e Apuane - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da ...

Perché l'Aids torna a far Paura? : L'allarme arriva proprio quando di aver superato l'emergenza. Per gli esperti c'è una "noncuranza pericolosa". I più a rischio sono i giovani

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli sPauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

WhatsApp : ecco cos'è Momo e perché fa 'Paura' - GizBlog : La celebre app di messaggistica ha ormai raggiunto numeri stratosferici ed è una delle più utilizzate al mondo. Oltre ai tanti benefici che WhatsApp ha portato agli utenti ci sono però alcuni risvolti inquietanti come Momo , l'ultima catena di Sant'Antonio che sta terrorizzando a destra e a manca. ...

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - otto feriti : torna la Paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Carlo Giuliani/ G8 Genova - Mario Placanica : "Ho sparato per Paura - Salvini mi difese" : Carlo Giuliani, 17 anni fa veniva ucciso durante gli scontri al G8 di Genova. Mario Placanica, il poliziotto che esplose il colpo, racconta in una intervista a Il Tempo cosa accadde.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Ponza - incredibile crollo di rocce a Chiaia di Luna. Paura tra i bagnanti - barche in fuga : tre turisti salvi per miracolo : Mattinata di Paura sull'isola di Ponza a causa di un crollo di rocce a Chiaia di Luna, la spiaggia più famosa dell'arcipelago. Le rocce sono cadute in mare nella cala, creando il...