ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Partiti, la crisi di cassa: le donazioni sono un disastro e i tesseramenti in calo. Ossigeno solo da gruppi parlamenta… - pa__rm : RT @fattoquotidiano: Partiti, la crisi di cassa: le donazioni sono un disastro e i tesseramenti in calo. Ossigeno solo da gruppi parlamenta… - Lavia_Pico : RT @fattoquotidiano: Partiti, la crisi di cassa: le donazioni sono un disastro e i tesseramenti in calo. Ossigeno solo da gruppi parlamenta… - carloazzarone47 : Abituati ad incassare facile, ora diventa difficile sopravvivere!!! No ai finanziamenti pubblici!!! -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il piatto deipiange sempre di più. Da una parte il taglio al finanziamento pubblico iniziato dal governo di Mario Monti e completato da quello di Enrico Letta, dall’altra la pochezza di risorse che arrivano dal 2×1000 e delleprivate chemolto al di sotto delle aspettative. E così, secondo un rapporto Openpolis-Agi, tra il 2013 e il 2017 le entrate nelle casse delle forze politichecrollate di oltre il 60 per cento. Il Partito Democratico, per esempio, nel 2013 poteva contare su un flusso in entrata di 37,6 milioni di euro, di cui quasi 25 originati dai rimborsi elettorali. Nel 2017 la cifra crolla a 17,7 milioni, 20 milioni in meno di “incassi”. Zero euro dai rimborsi, ma “solo” 8 milioni dal 2×1000, quindi un terzo dei finanziamenti pubblici. Proporzioni analoghe a un altro partito che si fonda su una base di ...