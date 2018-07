Partenze e scontri in Tutto può succedere 3 | Alessandro e Sara molleranno tutto?

optimaitalia

: Partenze e scontri in #Tuttopuòsuccedere 3: Alessandro e Sara molleranno tutto? Anticipazioni 30 luglio… - OptiMagazine : Partenze e scontri in #Tuttopuòsuccedere 3: Alessandro e Sara molleranno tutto? Anticipazioni 30 luglio… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Siamo ormai agli sgoccioli diPuò3 e la prima settimana di agosto ad andare in ondanno gli ultimi due episodi ovvero l'ultima puntata di questa stagione. Ottimi gli ascolti fino ad adesso tenendo conto delle due attenuanti più pesanti ovvero i Mondiali di Calcio in onda su Mediaset e il fatto che siamo "fuori stagione" con tutte le polemiche del caso.L'appuntamento con la fiction rimane fissa al lunedì proprio come oggi, 23 luglio, quando ad andare in ondanno gli episodi 11 e 12 in cui capiremo meglio cosa succederà ad Alessando e Cristina ma anche a tutti i membri della famiglia Ferraro. In particolare, Emma cerca di dare una mane ade la moglie adesso che Federica ha preso il coraggio a due mani e ha deciso di partire ma le cose non vanno come previsto.Cristina si sente in trappola per via della malattia e questo la spinge a cercare una ...