Parma | Serie A salva | penalità di 5 punti 2 anni di squalifica per Calaiò | carriera

Serie A : Parma penalizzato di 5 punti - squalificato Calaio' : Ufficiali i provvedimenti nei confronti del club ducale. Secondo quanto riportato da Sky Sport , il Parma sarà penalizzato di cinque punti durante il prossimo campionato per le vicende relative alle ultime partite dello scorso campionato di Serie B. squalificato per due anni l'ex azzurro ...

Parma - confermata la Serie A con 5 punti di penalizzazione. Calaiò - 2 anni di squalifica : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Il tribunale ha riconosciuto nel comportamento di Calaiò il tentato illecito sportivo.

Parma - ecco la sentenza : Serie A con -5. Squalifica di 2 anni per Calaiò : Parma - Il Parma dovrà scontare 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di A, Emanuele Calaiò 2 anni di Squalifica. Lo ha deciso il tribunale nazionale federale con sentenza sul caso del ...

Parma - 5 punti di penalizzazione nella prossima serie A. Due anni a Calaiò : Era un tentato illecito, sì, lo ha stabilito il Tribunale federale nazionale: i messaggi whatsapp inviati da Emanuele Calaiò ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi avrebbe promosso ...

Caso Sms - Parma -5 punti in serie A - due anni a Calaiò : Roma, 23 lug., askanews, - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. Il tribunale nazionale federale ha emesso la sua ...

Parma - cinque punti di penalizzazione da scontare in serie A e due anni di squalifica a Calaiò : cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Emanuele Calaiò: questa - apprende l'Ansa - la sentenza del tribunale nazionale ...

Il Parma si salva : 5 punti di penalità - ma da scontare in serie A : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò: questa - apprende l’Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal giocatore della squadra emiliana a un suo collega dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di serie...

Il Parma resta in Serie A - 5 punti da scontare nella prossima stagione. Due anni di squalifica per Calaiò : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione. Due anni di squalifica a Calaiò , più un ammenda di 20 mila euro . E' questa la sentenza del Tribunale Federale ...

Parma - resta la Serie A con -5. Due anni a Calaiò : ROMA - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò : questa - apprende l'Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale ...

Il Parma ha ricevuto una penalizzazione di 5 punti nella prossima stagione di Serie A : Il Tribunale sportivo della FIGC, l’organo di governo del calcio italiano, ha deciso una penalizzazione di 5 punti per il Parma nel prossimo campionato di Serie A, e ha squalificato per due anni il giocatore Emanuele Calaiò, per tentato illecito The post Il Parma ha ricevuto una penalizzazione di 5 punti nella prossima stagione di Serie A appeared first on Il Post.

Parma - Serie A salva : 5 punti di penalità per la prossima stagione/ Ultime notizie : tentato illecito sportivo : Parma, Serie A salva: 5 punti di penalità per la prossima stagione. Ultime notizie: tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Serie A - il Parma penalizzato di 5 punti : evitata la retrocessione. Emanuele Calaiò squalificato per 2 anni : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha penalizzato il Parma di 5 punti da scontare nella stagione 2018/19. Il club ducale ha quindi evitato la retrocessione in B, che sarebbe scattata se la sanzione fosse stata applicata allo scorso campionato. Il calciatore Emanuele Calaiò invece è stato squalificato per 2 anni e dovrà pagare un’ammenda di 20mila euro per la vicenda dei messaggi sospetti ...

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Parma - cinque punti di penalizzazione in Serie A la prossima stagione. Stop di due anni a Calaiò : ROMA - cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. È questa la sentenza del tribunale nazionale federale sul caso degli sms ...