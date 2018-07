Parma | Serie A salva | 5 punti di penalità per la prossima stagione Ultime notizie

Il Parma si salva : 5 punti di penalità - ma da scontare in serie A : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò: questa - apprende l’Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal giocatore della squadra emiliana a un suo collega dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di serie...

Serie A - il Parma penalizzato di 5 punti : evitata la retrocessione. Emanuele Calaiò squalificato per 2 anni : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha penalizzato il Parma di 5 punti da scontare nella stagione 2018/19. Il club ducale ha quindi evitato la retrocessione in B, che sarebbe scattata se la sanzione fosse stata applicata allo scorso campionato. Il calciatore Emanuele Calaiò invece è stato squalificato per 2 anni e dovrà pagare un’ammenda di 20mila euro per la vicenda dei messaggi sospetti ...

Caos Serie A - oggi la sentenza sul Parma : le ultime indiscrezioni - domani la decisione sul Chievo : 1/17 Foto LaPresse ...

D’Aversa : “il Parma ha meritato sul campo la serie A” : “Dopo aver vinto due campionati di solito si parte con entusiasmo ma questo entusiasmo è stato smussato già da questa estate quando è uscita la notizia del processo, qualcosa di assurdo leggendo i messaggi di Calaiò. Ieri c’era delusione, c’era sconforto, quello che dobbiamo fare è pensare al campo con tutto le nostre forze”. Sono le parole del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la richiesta della ...

Ripescaggi Serie A : chi salirà in massima serie se Parma e Chievo verranno retrocesse in Serie B? : Si respira un’aria decisamente pesante in casa Chievo e Parma dopo le richieste di penalizzazione della Procura Figc nel processo sportivo che vede coinvolti le due società di Serie A. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il club di proprietà di Luca Campedelli viene deferito al Tribunale federale nazionale per responsabilità diretta a causa di una Serie di operazioni di plusvalenze fittizie che avrebbero garantito almeno 20 milioni di ...

Parma e Chievo : Serie A a rischio. Sentenza attesa a giorni : Quindici punti di penalizzazione nell'ultima Serie A e quindi retrocessione in Serie B per il Chievo; due punti di penalizzazione nell'ultima Serie B, e quindi mancata promozione diretta in A, o 6 ...

Serie A - parla l’allenatore del Parma : “Penalizzazione? Ora pensiamo al campo e basta” : Dichiarazioni di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma in merito al processo in cui il Parma rischia di perdere due punti in classifica se verranno confermate le accuse di illecito sportivo. L'articolo Serie A, parla l’allenatore del Parma: “Penalizzazione? Ora pensiamo al campo e basta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Parma calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : il Chievo riparte da San Zeno con mille dubbi in testa : Parma calcio, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:49:00 GMT)