Parma | ricorso contro penalizzazione

Parma - SERIE A SALVA : 5 PUNTI DI PENALITÀ PER LA STAGIONE 2018-2019/ Ultime notizie : il club annuncia ricorso : PARMA , SERIE A SALVA : 5 PUNTI di PENALITÀ per la prossima STAGIONE . Ultime notizie : tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019 (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Il Parma resta in A - 5 punti da scontare nella prossima stagione. 2 anni a Calaiò. Il club : 'Faremo ricorso' : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione. Due anni di squalifica a Calaiò , più un ammenda di 20 mila euro . E' questa la sentenza del Tribunale Federale ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...