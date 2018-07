Parma | il tribunale sportivo grazia il club | resta in serie A con 5 punti di

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale , ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Il destino di Parma e Chievo è nelle mani del Tribunale Federale : Non si può certo considerare conclusa la scorsa stagione della serie A e B e sarà il Tribunale Nazionale Federale della Federcalcio a mettere un punto quando deciderà il destino di Chievo e Parma , accusate di illeciti che potrebbero costare cari e ridisegnare il tabellone a circa un mese dalla partenza dei campionati. Ieri infatti la Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiesto per il Chievo 15 punti di ...

Deferimenti : Parma - Chievo e Cesena il 17 luglio in tribunale : Giorni caldi nel calcio italiano, giornate di riflessione e di primi acquisti di mercato. Non trova pace però il mondo del pallone italiano [VIDEO]che anche in questa estate deve affrontare più di uno scandalo. In ballo le posizioni di Parma, Chievo e Cesena. Sulla squadra emiliana di mister Roberto D'Aversa pende il deferimento comunicato dal Procuratore Federale e relativo agli sms scambiati alla vigilia della gara con lo Spezia tra i ...