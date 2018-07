Parma | ecco la sentenza | Serie A con -5 Squalifica di 2 anni per Calaiò

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Caso Parma - le rivelazione dell’avvocato Chiacchio : “ecco perché non si può parlare di illecito” : L’avvocato del club emiliano ha svelato che la sentenza potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Si è conclusa questa mattina l’udienza davanti al Tribunale della Figc per quanto riguarda il Caso Parma, a intervenire è stato il legale del club che ha esposto la propria tesi difensiva. L’avvocato Chiacchio, scelto dalla società emiliana per intraprendere questo processo, ha ...

Caso Parma - retrocessione o penalizzazione in A : ecco la richiesta della Procura - novità a sorpresa sul fronte ripescaggi : Caso Parma, ecco LA richiesta della Procura – novità importanti sul fronte Parma, la Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di due punti per il Parma relativi alla stagione 2017/2018, chiesta dunque la retrocessione in Serie B. In alternativa chiesti sei punti di penalizzazione per la prossima stagione nel Caso in cui la Corte decidesse di applicare la sanzione nel prossimo campionato). Il procedimento riguarda ...

Parma - adesso è ufficiale : ecco i deferimenti per Calaiò e per il club - pubblicate le motivazioni : Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò, deferita anche la società Il Procuratore Federale, “esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per ...

Calciomercato Parma - innesto a sorpresa : ecco il difensore per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma non si ferma e lavora intensamente sul mercato per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico D’Aversa in vista dell’inizio del campionato di Serie A, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la difesa. Si tratta di Bruno Alves, centrale del Portogallo ed anche ex calciatore del Cagliari in Serie A, il quale secondo quanto rivelato da Skysport si appresta a firmare un contratto col club ...

Caos Parma - Lucarelli è un fiume in piena : “chi si agita per strumentalizzare il tutto - ecco cosa deve fare” : Il capitano del Parma, adesso diventato dirigente dopo il ritiro, ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club emiliano E’ un periodo difficile per il Parma e per Alessandro Lucarelli, protagonista di una tripla promozione dalla D alla A che adesso rischia di essere infangata. Foto LaPresse – Tano Pecoraro I messaggi inviati da Calaiò a due giocatori dello Spezia rischiano di costare la retrocessione agli ...

Caso Parma - ecco perchè è già un danno enorme per il club ducale : dalla festa promozione all’incubo retrocessione : Caso Parma, è bufera per il campionato di Serie A, il club ducale dopo la grande promozione nel massimo torneo italiano adesso rischia seriamente di dover ripartire dalla Serie B. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con ...

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

Shock Parma - deferimento in arrivo : rischio retrocessione altissimo - squalifica per i calciatori - ecco la squadra pronta ad essere ‘ripescata’ [NOMI e DETTAGLI] : Shock Parma, la situazione sembra sempre più delicata in vista della prossima stagione, la festa promozione sembra già un ricordo lontanissimo, il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione della vicenda ma adesso la situazione si è completamente ribaltata, secondo quanto riporta la ‘rosea’ i ...

Calciomercato Parma - ecco il portiere : scelto Viviano : Parma - Il Parma ha scelto il portiere per la prossima stagione. Dopo aver pensato anche ad Antonio Mirante del Bologna, è ormai vicinissimo Emiliano Viviano, 32 anni, che ha chiuso la sua avventura ...

Caos Spezia-Parma - conclusione vicina : ecco la probabile decisione dopo il terremoto delle ultime ore : Nelle ultime è scoppiato il Caos per quanto riguarda l’ultima gara del campionato di Serie B tra Spezia e Parma che ha portato alla promozione diretta della squadra di D’Aversa. ecco la ricostruzione delle ultime ore. La Figc aveva aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non “eccedere” con l’agonismo, ...