Parma | dopo la sentenza spazio al mercato | arriva un altro colpo di Faggiano!

: @Sport_Mediaset Non sarebbe stato giusto relegare il #parma in serie B! Mi dispiace per #Calaio ma a certi livelli… - matpini : @Sport_Mediaset Non sarebbe stato giusto relegare il #parma in serie B! Mi dispiace per #Calaio ma a certi livelli… - MDolcinelli : Dopo Frosinone, questa sentenza per il Parma. La fiducia dei tifosi del Palermo verso la giustizia sportiva è ai minimi storici. - sandrobaldi : Dopo Frosinone, Parma #ilcalciobuffoneditalia -

(Di lunedì 23 luglio 2018)pronto a rafforzarsiaver tirato un grande sospira di sollievo in merito allaa seguito degli sms di Calaiò Ilha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove soluzioni per l’attacco. E’ fatta infatti per il ritorno di Amato Ciciretti dal Napoli, sarà un prestito secco per il mancino ex Benevento.L'articololaalundiSPORTFAIR.