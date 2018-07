Parlare di salute per parlare di diritti

Come si è arrivati a Parlare in Italia di Parmigiano nocivo alla salute. La storia - dall'inizio : La questione del Parmigiano inviso o meno all'Organizzazione mondiale della sanità ha trasceso i termini della questione alimentare ed economica per diventare terreno di confronto sul modo di fare ...

Johnny Depp malato?/ Cancellati gli incontri con la stampa : "Non vuole Parlare della sua salute" : Nessun incontro con la stampa e nessuna risposta sul suo stato di salute, Johnny Depp cancella le interviste e le sue uscite pubbliche e scoppia il caos tra i fan e gli addetti ai lavori(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Johnny Depp - annullate tutte le apparizioni pubbliche : 'Non vuole Parlare della sua salute' : Johnny Depp ha cancellato tutte le apparizioni con i media. L'attore dopo il tam tam sulla sua salute in seguito ad alcune foto che lo ritraggono magrissimo ed emaciato ha deciso di non farsi più ...