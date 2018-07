Paola Taverna alla figlia di Borsellino | ' Daremo risposte alle tue domande'

Giampiero Mughini demolisce Paola Taverna : 'Ieri sera ho incontrato la senatrice grillina - e...' : S'era costruita un universo suo, che è evidentemente l'universo di cui si fanno forti i grillini, che esisteva solo nella sua testa e in nessun altro posto al mondo'.

Paola Taverna su Twitter : "I popcorn sono finiti - verranno sostituiti da confezioni di Maalox" : Paola Taverna esulta per la formazione del governo. Lo fa, certo, nel suo stile verace, mai politically correct. Su Twitter, la senatrice del Movimento 5 Stelle prende in giro elettori del Pd e tutti quelli che, a dir suo, non volevano il governo del cambiamento. "Avviso importante per gli spettatori: i popcorn sono finiti, verranno sostituiti da maxi-confezioni di Maalox".Avviso importante per gli spettatori: I #popcorn sono finiti, verranno ...

Paola Taverna contro Di Maio e l'attentato in Afghanistan. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA L’Ocse rivede al ribasso le stime di crescita del pil dell’Italia nei prossimi due anni. Per il 2018 si prevede un +1,4 per cento, a fronte del +1,5 per cento calcolato nelle precedenti stime. Per il 2019, la crescita attesa scende di due decimali e si attesta all’1,1 per cento. “L’in