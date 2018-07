Pallavolo | colpo Lardini | Paola Cardullo è il nuovo libero

Pallavolo – Colpo Millenium Savallese : ingaggiato l’opposto Anna Nicoletti - ex Conegliano : La giovane Anna Nicoletti, classe ’96, appena scudettata con l’Imoco, vestirà la maglia bresciana nel ruolo di opposto per la sua quinta stagione di A1 Secondo tassello in entrata della Millenium Brescia, in vista della prossima stagione in serie A1, la prima della giovane storia del sodalizio bianconero: l’opposta Anna Nicoletti. Vicentina di Arzignano, dove è nata il 3 gennaio 1996, la nuova Leonessa ha vestito la maglia del ...