Pallanuoto | Europei Barcellona 2018 | Italia-Russia | quarto di finale da non sottovalutare

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria - il Setterosa si gioca l’accesso alle semifinali : Una partita dallo spettacolo assicurato. Si sfidano il bronzo e l’oro in carica della manifestazione. Tutto pronto per la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto femminile: in acqua torna il Setterosa che se la vedrà con l’Ungheria, detentrice del titolo, in occasione dei quarti di finale. Appuntamento alle 18.30 (diretta su Rai Sport + HD) alla piscina Picornell di Barcellona (Spagna). In terra ...

Italia-Russia - Europei Pallanuoto 2018 : programma - orari e tv : Il Settebello ha vissuto due dei tre giorni di riposo: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, giocati ieri sera, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua domani, martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la Russia, seconda nel Gruppo D alle ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completati gli ottavi. Delineati i quarti di finale - sarà Italia-Russia : Vanno in archivio gli ottavi di finale degli Europei di Pallanuoto: vincono tutte le seconde classificate al termine della fase a gironi. Si sono così formate le coppie che si affronteranno ai quarti: l’Italia di Sandro Campagna, come da pronostico, affronterà la Russia, che ha superato la Francia. Di seguito i risultati odierni e gli accoppiamenti del prossimo turno. Seconda fase Risultati 22 luglio Ottavi di finale Ungheria-Olanda ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e potrebbe ritrovare l’Olanda : L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di Pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel Girone eliminatorio. Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i ...

Europei di Pallanuoto : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa : La cronaca Pronti, via e subito azzurre avanti 2-0. Una conclusione potente di Chiara Tabani che trova colpevolmente impreparata l'estremo difensore transalpino Lorene Derenty. Una partenza positiva ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “Una buona prestazione. Lotteremo come sempre ai quarti di finale” : Rotondo il successo del Setterosa negli Europei 2018 di Barcellona. A cadere sotto i colpi delle giocatrici nostrane sono state le francesi, sconfitte nettamente 11-3. Per le azzurre ora il pensiero è ai quarti di finale in attesa di sapere quale sarà la prossima avversaria. Fabio Conti si è detto soddisfatto della partita disputate dalle sue ragazze: “Questa partita serviva per chiudere il girone. Noi abbiamo Continuato a lavorare ...