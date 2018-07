Pallanuoto | Europei | azzurre eliminate

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Ungheria 9-10. Le pagelle del Setterosa : L’Italia abbandona il torneo continentale di Pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA 6 GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere. TABANI ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “C’è da lavorare molto sui dettagli”. Elisa Queirolo : “Potevamo evitare diversi gol” : Termina con l’amaro in bocca la corsa verso il podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dall’Ungheria per 10-9, in una partita che alla fine del terzo tempo sembrava incanalarsi in modo positivo per le azzurre, che hanno però ceduto nel momento chiave. Tanta amarezza nelle dichiarazioni dei protagonisti a partire dal ct Fabio Conti che ha analizzato così a caldo la ...

Europei di Pallanuoto - Setterosa fuori ai quarti di finale : l’Ungheria beffa l’Italia all’ultimo quarto : Europei beffardi per l’Italia femminile di pallanuoto: dopo la qualificazione ai quarti di finale, l’Ungheria sopraffà all’ultimo quarto il Setterosa Dopo essersi qualificato alle fasi finali degli Europei di pallanuoto, il Setterosa a Barcellona viene sconfitto ai quarti dall’Ungheria. La squadra Fabio Conti si è fatta rimontare nella quarta frazione di gioco dal team ungherese, che ha concluso il match sul ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il Setterosa spreca e si arrende ad un’Ungheria più cinica. Finisce l’avventura continentale : Finiscono contro l’Ungheria i sogni di podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile: le magiare sconfiggono l’Italia per 10-9 e vanno in semifinale, dove troveranno, con molta probabilità, l’Olanda. Per le azzurre l’accesso ad un mesto tabellone per il quinto posto. Prossima sfida con la modesta Germania, mercoledì alle 13.15, ma la gara conterà relativamente, le attese del Setterosa erano altre. Nel primo ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa sotto 5-4 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: adesso non si può più sbagliare. Dopo il terzo posto nel girone, il Setterosa si appresta a vivere la fase ad eliminazione DIRETTA degli Europei di pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia-Russia - quarto di finale da non sottovalutare per il Settebello : Quando alla vigilia della rassegna continentale si parlava di sette pretendenti al podio, si faceva riferimento a tutte le squadre qualificate ai quarti, tranne la Russia. La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora, per la nazionale italiana, dopo tre giorni di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria - il Setterosa si gioca l'accesso alle semifinali : Appuntamento alle 18.30 , diretta su Rai Sport + HD, alla piscina Picornell di Barcellona , Spagna, . In terra iberica dunque sfida dall'altissima tensione sia a livello psicologico che fisico: ci ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria - il Setterosa si gioca l’accesso alle semifinali : Una partita dallo spettacolo assicurato. Si sfidano il bronzo e l’oro in carica della manifestazione. Tutto pronto per la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto femminile: in acqua torna il Setterosa che se la vedrà con l’Ungheria, detentrice del titolo, in occasione dei quarti di finale. Appuntamento alle 18.30 (diretta su Rai Sport + HD) alla piscina Picornell di Barcellona (Spagna). In terra ...

Italia-Russia - Europei Pallanuoto 2018 : programma - orari e tv : ... Fase ad eliminazione diretta Quarti di finale , 24 luglio, ITALIA Russia , ore 22.00, Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su LEN TV Diretta live testuale su OA Sport

Italia-Russia - Europei Pallanuoto 2018 : programma - orari e tv : Il Settebello ha vissuto due dei tre giorni di riposo: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, giocati ieri sera, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua domani, martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la Russia, seconda nel Gruppo D alle ...

Italia-Ungheria - Europei Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Vietato sbagliare. Sfida ad alta quota tra Italia ed Ungheria ai quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile, con le azzurre che vanno a caccia del penultimo atto. Attenzione all’avversario magiaro, non dei più forti, ma da non sottovalutare: ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ore 18.30. La trasmissione tv della gara sarà affidata a ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completati gli ottavi. Delineati i quarti di finale - sarà Italia-Russia : Vanno in archivio gli ottavi di finale degli Europei di Pallanuoto: vincono tutte le seconde classificate al termine della fase a gironi. Si sono così formate le coppie che si affronteranno ai quarti: l’Italia di Sandro Campagna, come da pronostico, affronterà la Russia, che ha superato la Francia. Di seguito i risultati odierni e gli accoppiamenti del prossimo turno. Seconda fase Risultati 22 luglio Ottavi di finale Ungheria-Olanda ...