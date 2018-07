Palermo | 14enne violentata | arrestati 3 minorenni

blogo

(Di lunedì 23 luglio 2018) La polizia di Stato diha arrestato 3, due quindicenni e un diciassettenne, con l'accusa di aver violentato una. I fatti risalgono alle ultime festività di Carnevale e sono avvenuti in un piccolo centro della provincia di. I 3e la vittima di questa storia hanno raggiunto insieme un luogo appartato, nella periferia della cittadina. La ragazza, ignara delle reali intenzioni dei 3 adolescenti, li ha seguiti senza opporre alcuna resistenza.In soccorso della giovane giunsero 2 suoi amici, che riuscirono a fermare i 3 stupratori, come hanno riportato gli inquirenti: "In quel luogo si consumò un dramma per la ragazzina che, costretta dall’inferiorità numerica e dalla soggezione psicologica, fu costretta a subire una violenza di gruppo da parte di tre giovani. A spezzare questa assurda catena di violenza nei confronti della quattordicenne furono ...